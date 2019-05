Berlin/Brüssel (ots) - Die Debatte der Kandidaten für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten findet am 15. Mai von 21:00-22:30 Uhr im Brüsseler Plenarsaal des EP statt. Alle Informationen mit detaillierten Hinweisen zum Einbetten des Webstreams finden Sie hier: http://ots.de/UOlbo4.



Diese Debatte zur Europawahl wird die einzige sein, die alle Spitzenkandidaten zusammenbringt, die sich für das Amt des Präsidenten der nächsten Europäischen Kommission bewerben - hier aufgelistet in der Reihenfolge, in der sie ihre Eröffnungserklärungen zum Start der Debatte abgeben werden (festgelegt durch eine Auslosung am 4. April):



1. Nico CUÉ, Europäische Linke (EL) 2. Ska KELLER, Europäische Grüne Partei (EGP) 3. Jan ZAHRADIL, Allianz der Konservativen und Reformer in Europa (ACRE) 4. Margrethe VESTAGER, Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE) 5. Manfred WEBER, Europäische Volkspartei (EVP) 6. Frans TIMMERMANS, Partei der Europäischen Sozialisten (SPE)



Die Eurovision ist redaktionell verantwortlich für die Debatte. Schwerpunktthemen sind "Mein Europa: Welchen Nutzen bringt es mir?", "Umwelt" und "Unsere Werte in der Welt".



Die Eurovision hat drei Moderatoren für die Debatte ausgewählt: Die Journalisten Emilie Tran Nguyen (France Télévisions) und Markus Preiss (ARD Deutschland) werden die Debatte auf der Bühne moderieren, während Annastiina Heikkilä (YLE Finnland) die Diskussion mit Beiträgen aus den sozialen Medien anregen wird.



Zeitlicher Ablauf



18:00 Ankunft der Kandidaten 19:20 Fototermin auf der Bühne mit den Kandidaten 20:00 Öffnung des Plenarsaales für das Publikum 21:00 Beginn der Debatte 22:30 Ende der Debatte, anschließend möglicherweise Erklärungen der Kandidaten vor der Presse



Der Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Brüssel wird in ein Fernsehstudio verwandelt, und die Debatte über die EBU (Eurovision) und über EbS (Europe by Satellite) in 23 Sprachen (plus Gebärdensprache für das Webstreaming) live übertragen und Rundfunksendern sowie Online-Plattformen kostenlos angeboten.



Online (im Webstream) kann die Debatte über diese Links - EP live und EbS - verfolgt werden. Detaillierte Informationen zum Ablauf und dem Einbetten des Webstreams finden Sie hier: http://ots.de/JyCFoD.



Die vollständige Debatte kann in Sendequalität aus dem Multimedia-Center heruntergeladen werden: http://ots.de/6pTu5m.



Akkreditierung und Arbeitsbereiche



Journalisten, die über eine interinstitutionelle Jahresakkreditierung verfügen, müssen für den 15. Mai keine gesonderte Akkreditierung beantragen, um Zugang zu den Räumlichkeiten des Parlaments zu erhalten. Wer keinen Zugangsausweis besitzt, kann sich online registrieren (bis zum 10. Mai) oder per E-mail bis zum 14. Mai an: media.accreditation@ep.europa.eu.



Alle Journalisten, die die Debatte als Teil des Publikums im Plenarsaal verfolgen möchten, müssen einen Platz reservieren (je nach Verfügbarkeit), indem sie bis zum 13. Mai eine E-Mail an bookingsEE2019@ep.europa.eu senden. Allerdings können die Sitze im Saal nicht als Arbeitsplätze genutzt werden, und das Publikum muss während der gesamten Debatte sitzen bleiben.



Der übliche Arbeitsbereich (Pressearbeitsraum im Erdgeschoss des PHS-Gebäudes) ist bis 01:00 Uhr geöffnet. Zudem stehen zwei Mithörsäle (PHS 3C50 gegenüber dem Plenarsaal und PHS 1A2 unter dem Plenarsaal), in denen die Debatte übertragen wird, den Medienvertretern und allen anderen, die während der Debatte arbeiten möchten, zur Verfügung.



Die audiovisuellen Einrichtungen des Europäischen Parlaments werden während der gesamten Veranstaltung ebenfalls zur Verfügung stehen. Buchungen können per E-Mail an folgende Adresse vorgenommen werden: bookingsEE2019@ep.europa.eu



