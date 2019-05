Danfoss profitierte weiterhin von der starken Nachfrage in Nordamerika, während andere Teile der Welt eine höhere Volatilität aufwiesen - darunter China mit einer verhaltenen Nachfrage, die jedoch teilweise durch eine gute Dynamik in Europa und Indien kompensiert wurde. Aufgrund der anhaltend hohen Investitionen lag das Ergebnis (EBIT) mit 160 Mio. Euro auf gleichem Niveau wie das starke erste Quartal des Vorjahres. Die EBIT-Marge betrug 10,3 %.

"Wir sind gut in das Jahr gestartet und setzen unsere Dynamik fort. Wie erwartet haben sich die Wachstumsraten in einigen unserer Branchen seit dem vierten Quartal 2018 verringert. Unsere energieeffizienten, innovativen Lösungen waren jedoch noch nie so relevant wie heute. Daher werden wir unsere Kerngeschäfte weiter stärken. Darüber hinaus setzen wir unsere hohen Investitionen fort, um eine starke Plattform in den Bereichen Elektrifizierung und Digitalisierung zu schaffen. Auf diese Weise bauen wir unsere gute Marktposition aus und unterstützen unser künftiges ...

