Bellevue Asset Management AG: Neuer marktneutraler Fonds bietet unkorrelierte Renditequelle EQS Group-News: Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Produkteinführung Bellevue Asset Management AG: Neuer marktneutraler Fonds bietet unkorrelierte Renditequelle 09.05.2019 / 13:21 Medienmitteilung vom 09. Mai 2019 Neuer marktneutraler Fonds bietet unkorrelierte Renditequelle Die Suche nach alternativen Anlagestrategien, die sich in Stressphasen unkorreliert zu den Aktien- und Zinsmärkten bewegen, stellt Anleger oft vor grosse Herausforderungen. Bellevue Asset Management hat per 30. April 2019 einen marktneutralen europäischen Aktienfonds mit täglicher Liquidität lanciert. Der branchenneutrale Luxemburger Fonds BB Europe Equity Market Neutral (LU1947777287) basiert auf einem systematischen Faktor-Investing-Ansatz. Verwaltet wird die Strategie von einem erfahrenen dreiköpfigen Investment Team der zur Bellevue Group gehörenden Investmentboutique StarCapital in Oberursel. Die erzielbaren Renditen im Anleihesegment haben sich in den letzten Jahren halbiert. Die Folge: Anleger gehen oftmals höhere Aktien- und Zinsrisiken ein. Dabei geht oft vergessen, dass die meisten Anlageklassen und -strategien hohe Abhängigkeiten vom Aktienmarkt aufweisen. «Wir nutzen die positiven Effekte des Faktor-Investings und können dadurch ein unkorreliertes Portfolio zusammenstellen. Weiter grenzen wir uns mit einer hohen Anzahl an Faktoren und einer Gleichgewichtung der angewendeten Faktorgruppen von bestehenden Long/Short-Fonds ab», erklärt Jens Kummer, Direktor und Senior Portfoliomanager bei StarCapital. Stark negative und signifikant positive Renditen bieten hohes Alphapotenzial Das Anlageuniversum besteht aus liquiden europäischen Standardaktien. Analysen des Investment Teams haben gezeigt, dass es insbesondere im europäischen Aktienmarkt eine grosse Anzahl Titel gibt, die den Gesamtmarkt stark out- beziehungsweise underperformen. Diese Häufung der Aktienrenditen an den Randbereichen bietet ein attraktives Alphapotenzial bei geringer Volatilität. Die Aktienselektion basiert auf der Zuteilung jeder einzelnen Aktie in eine der 14 Branchen. Innerhalb der einzelnen Branchen kauft das Team die jeweils fünf attraktivsten Aktien und verkauft die fünf unattraktivsten, wodurch mit jeweils 70 gleichgewichteten Long- und Short-Positionen ein markt- und branchenneutrales Long/Short-Aktienportfolio konstruiert wird. Faktoren helfen bei der Identifikation der Gewinner und Verlierer Für jede Aktie des Anlageuniversums wird die Attraktivität anhand von 19 Faktoren in fünf gleichgewichteten Faktorgruppen bestimmt. Die erste Gruppe misst die Bewertung der Aktien anhand von Faktoren wie Kurs-Buchwert- oder Kurs-Gewinn-Verhältnis. Die zweite Faktorgruppe fokussiert sich auf das Wachstumspotenzial der Unternehmen, hier kommen Faktoren wie Eigenkapitalrendite oder Nettomarge zur Anwendung. Die dritte Faktorgruppe bewertet qualitative Kriterien wie Bilanzstruktur oder die Prognostizierbarkeit der Erträge. Während die Aktien in der vierten Gruppe auf ihr Momentum analysiert werden, bilden sogenannte «Diversifikatoren» die fünfte Faktorgruppe. Letztere soll insbesondere in Schwächephasen anderer Faktoren zum Tragen kommen. Hier spielen Mean-Reversion und Relative-Strength-Indikatoren eine zentrale Rolle. Jährlich positive Renditen bei einer mittleren Volatilität Seit Juli 2016 verwaltet das Investment Team den MARS L/S Factor Allocation Index. Dieser Index basiert auf einem Long/Short-Exposure von je 50%. Im BB Europe Equity Market Neutral Fonds wird die Investitionsquote je 100% betragen. Das Portfolio wird monatlich neu bewertet und über einen Total Return Swap implementiert. Das Ziel der Strategie ist eine positive und stabile Rendite über rollierende 12 Monate, die unabhängig von der Entwicklung der traditionellen Anlageklassen ist. Dabei soll sich die Volatilität mittelfristig im Bereich von 4% bis 8% bewegen. Für weitere Informationen: Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / Postfach, 8700 Küsnacht/Zürich Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 09, tch@bellevue.ch www.bellevue.ch Bellevue Asset Management Bellevue Asset Management sowie die in Oberursel bei Frankfurt ansässige Schwestergesellschaft StarCapital sind Teil der Bellevue Group, einer unabhängigen schweizerischen Finanzgruppe mit Sitz in Zürich und Listing an der Schweizer Börse SIX. Bellevue wurde 1993 gegründet und zählt heute mit Assets under Management von CHF 10.8 Mrd. zu den führenden Investmentboutiquen in den Anlagebereichen Healthcare, spezialisierte Aktienstrategien, Multi-Asset sowie globale Aktien und Renten. Disclaimer: Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz an einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Einschätzungen geben eine Beurteilung zum Zeitpunkt der Ausgabe wieder und können jederzeit ohne entsprechende Mitteilung geändert werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen noch künftigen Anlageziele noch die finanzielle oder steuerrechtliche Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dieses Dokument kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Interessierten Investoren wird empfohlen, sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten zu lassen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. In diesem Dokument werden nicht alle möglichen Risikofaktoren im Zusammenhang mit einer Anlage in die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente wiedergegeben. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie oder Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die bei Zeichnung oder Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren sind nicht in den Performancewerten enthalten. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Finanztransaktionen sollten nur nach gründlichem Studium des jeweils gültigen Prospektes erfolgen und sind nur auf Basis des jeweils zuletzt veröffentlichten Prospektes und vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichtes gültig. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Bank am Bellevue, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Bank Julius Bär Europe AG, An der Welle 1, Postfach, D-60062 Frankfurt a. M. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlagen unter der Registrierungsnummer 938 eingetragen. Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Fonds luxemburgischen Rechts können kostenlos beim oben genannten Vertreter sowie bei den genannten Zahl- und Informationsstellen oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht angefordert werden Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=EXOUHXEXXQ Dokumenttitel: Medienmitteilung Ende der Medienmitteilung 809161 09.05.2019 AXC0231 2019-05-09/13:21