Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Tag des Sieges" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12:45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.864,50 -0,79% +14,34% Euro-Stoxx-50 3.382,00 -1,03% +12,68% Stoxx-50 3.106,17 -0,65% +12,54% DAX 12.093,09 -0,71% +14,53% FTSE 7.248,96 -0,30% +8,06% CAC 5.356,95 -1,12% +13,24% Nikkei-225 21.402,13 -0,93% +6,93% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,33 +26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,08 62,12 -0,1% -0,04 +32,3% Brent/ICE 70,42 70,37 +0,1% 0,05 +27,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,37 1.280,90 +0,2% +2,47 +0,1% Silber (Spot) 14,82 14,85 -0,2% -0,03 -4,3% Platin (Spot) 855,33 862,00 -0,8% -6,67 +7,4% Kupfer-Future 2,77 2,79 -0,6% -0,02 +5,0%

Leicht nach unten geht es mit den Ölpreisen für dem Hintergrund des weiter schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China. Dazu kommen die verschärften Sanktionen der USA gegen den Iran. Dies könnte sich insgesamt negativ auf die Nachfrage auswirken, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Stabilisierung zur Wochenmitte dürfte die Wall Street am Donnerstag wieder deutlicher unter Abgabedruck geraten. Die Märkte stehen dabei weiter ganz im Bann des schwelenden Handelsstreits zwischen den USA und China. Auch die Verschärfung der US-Sanktionen gegenüber dem Iran trägt nicht zur Entspannung bei den Investoren bei. Mit Spannung werde nun auf die am Donnerstag weitergehenden Handelsgespräche in Washington geschaut. Allerdings hält US-Präsident Donald Trump bislang an der Einführung neuer Strafzölle auf chinesische Waren am Freitag fest. Im Gegenzug will China die Anti-Dumping-Zölle auf aus den USA und der EU importierte Stahlrohre möglicherweise um eine "angemessene Zeitspanne" verlängern. Für den Wochenverlauf steht bei Dow & Co bereits ein Minus von jeweils rund 2 Prozent zu Buche. Auch zur Eröffnung am Donnerstag zeichnen sich weitere Verluste ab. Für etwas Abwechslung könnten die anstehenden US-Daten sorgen, wobei vor allem die Handelsbilanz für den März, auch mit Blick auf die Handelsgespräche, im Fokus stehen dürfte. Bei den Einzelwerten hat Disney mit den Zahlen für das zweite Quartal die Markterwartungen übertroffen - auch nach Ausklammerung von Gewinnen aus einer Akquisition. Nachdem die Titel nachbörslich noch leicht zugelegt hatten, geht es vor der Startglocke mit der negativen Tendenz des Gesamtmarktes um 0,5 Prozent nach unten. Für die Intel-Aktie geht es um 2 Prozent abwärts. Das Halbleiterunternehmen rechnet in den kommenden Jahren mit niedrigeren Gewinnen. Im Gefolge fallen die Aktien von Advanced Micro Devices um gut 2 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

DE/Scout24 AG, Fristende für Aktien-Andienung im Rahmen der Übernahmeofferte der Investoren Hellman & Friedman und Blackstone

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 230.000 14:30 Handelsbilanz März (ursprünglich 7.5.2019) PROGNOSE: -50,20 Mrd USD zuvor: -49,38 Mrd USD 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen notieren am Donnerstagmittag weiter mit Abgaben. Das von den US-chinesischen Handelsgesprächen ausgehende Schlagzeilen-Risiko wird von Anlegern höher eingestuft, deshalb ziehen sich die Investoren aus den risikoreichen Assets zusehends zurück. Neben den lauten Tönen auf der Internationalen Bühne hält die laufende Berichtssaison die Börsianer auf Trab. Heute ist der "Earnings-Peak", in der kommenden Woche ebbt die Nachrichtenflut von dieser Seite dann wieder ab. Die Deutsche Telekom ist im ersten Quartal 2019 mit dem Umsatz zwar stärker als am Markt erwartet gewachsen und hat ihre Jahresprognose bestätigt. Die Gewinnkennziffern blieben jedoch etwas hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie hält sich mit Abgaben von 0,1 Prozent deutlich besser als der Gesamtmarkt. Positiv werden an der Börse die Zahlen von Heidelbergcement aufgenommen, die Aktie legt um 2,6 Prozent zu. Stahl ist momentan der Bereich, um den die Investoren einen weiten Bogen machen. Die Zahlen von Arcelormittal belegen, dass sie damit recht haben. Wegen der weltweit gefallenen Stahlpreise im ersten Quartal hat das Unternehmen einen massiven Gewinneinbruch zu verkraften. Arcelormittal verlieren 4,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.10 Uhr Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1189 -0,05% 1,1196 1,1186 -2,4% EUR/JPY 122,96 -0,24% 123,07 123,51 -2,2% EUR/CHF 1,1404 -0,18% 1,1418 1,1433 +1,3% EUR/GBP 0,8617 +0,13% 0,8600 0,8576 -4,3% USD/JPY 109,90 -0,18% 109,92 110,42 +0,2% GBP/USD 1,2986 -0,18% 1,3020 1,3044 +1,7% Bitcoin BTC/USD 6.052,26 +2,65% 6.056,51 5.843,39 +62,7%

Der Yuan wertet im Umfeld des eskalierenden US-chinesischen Handelsstreits weiter ab. Mit 6,8243 Yuan ist der Dollar mittlerweile so teuer wie zuletzt Anfang Januar. Am Vorabend hatte er noch 6,7828 gekostet. Im Gegenzug baut der als "sicherer Hafen" geltende Yen seine jüngsten Gewinne vor dem Hintergrund des wieder verschärften Handelsstreits zwischen den USA und China noch etwas aus.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die jüngste Verschärfung im US-chinesischen Handelskonflikt hat am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten für kräftige Verluste gesorgt. US-Präsident Donald Trump hat China vorgeworfen, Vereinbarungen gebrochen zu haben und das unmittelbar vor der Fortsetzung der Handelsgespräche. "Das können sie nicht tun und sie werden dafür zahlen", sagte Trump und weiter, am Ende werde sich alles regeln. China hat seinerseits bereits mit Gegenmaßnahmen gedroht, sollten die USA ihre Ankündigung wahrmachen. Die USA wollen am Freitag die Strafzölle auf chinesische Einfuhren von 10 auf 25 Prozent erhöhen und sie in nächster Zeit möglicherweise auf weitere Produkte ausweiten, hatte Trump bereits am vergangenen Wochenende angekündigt. Gleichwohl gilt es nicht als ausgeschlossen, dass bei den Verhandlungen am Donnerstag und Freitag eine Einigung gefunden wird, zumal auch Chinas Vizepremier Liu He wieder beteiligt sein wird. Der Stimmung eher abträglich waren daneben neue Sanktionen der USA gegen den Iran. Nach dem Ölsektor und den Banken treffen sie nun auch den Bergbausektor. In dieser Gemengelage gingen die Anleger auf Nummer sicher und trennten sich von Risikopapieren wie Aktien, während sichere Häfen tendenziell gesucht waren. Der Yen baute seine jüngsten Gewinne noch ein wenig weiter aus, weil er bei Anlegern traditionell als sicherer Hafen gilt. In Tokio ging es für Yahoo Japan um 9,4 Prozent nach oben, nachdem Softbank mitgeteilt hatte, seinen Anteil an dem Unternehmen um 4 Milliarden Dollar zu erhöhen. Softbank legten um 0,7 Prozent zu.

CREDIT

Der andauernde Handelskonflikt zwischen den USA und China macht die Anleger an den Kreditmärkten zunehmend nervös. In der Folge steigen die Risikoprämien auch am Donnerstag leicht. Am deutlichsten bekamen bisher die zyklischen Sektoren, allen voran Basic Resources und Autos, die neuerlichen Handelsspannungen zu spüren. Besonders der Automobilsektor könnte nach Einschätzung der Commerzbank weiter zu kämpfen haben, da die andauernden strukturellen Veränderungen in der Industrie und künftige Handelsverhandlungen zwischen den USA und Europa belasten dürften.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Aareal Bank startet solide ins Jahr und bekräftigt Ausblick

Die Aareal Bank ist solide in das Geschäftsjahr 2019 gestartet und hat ihre Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt. Die Erwartungen der Analysten haben die Wiesbadener erfüllt. Allerdings zeigte sich im ersten Vierteljahr ein Rückgang beim Neugeschäft im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen, das 2018 und besonders im Schlussquartal geboomt habe.

Bosch erwartet 2019 leicht sinkende Rendite

Bosch rechnet angesichts unsicherer Automärkte und hoher Investitionen in Zukunftsthemen dieses Jahr mit einer leicht rückläufigen Rendite. "Bei der operativen EBIT-Rendite rechnen wir mit rund 6 Prozent", sagte Finanzvorstand Stefan Asenkerschbaumer laut Redetext während der Bilanzpressekonferenz.

Continental verdient auch unter dem Strich weniger

Belastet vom schwachen Automarkt hat Continental im ersten Quartal auch netto weniger verdient. Wie der DAX-Konzern mitteilte, brach der Gewinn um 22 Prozent auf 575 Millionen Euro ein. Der Autozulieferer hatte bereits Ende April über einen Einbruch des bereinigten operativen Gewinns um 17 Prozent berichtet. Den Ausblick für 2019 bestätigte die Continental AG.

Hapag-Lloyd wächst mit steigenden Frachtraten und -mengen deutlich

