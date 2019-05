Die Deutsche Telekom erwartet in wenigen Wochen eine Entscheidung über die geplante Milliardenfusion ihrer Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint. "Wir gehen davon aus, dass wir Anfang Juni die Indikation bekommen, ob der Deal funktioniert oder nicht", sagte Telekom-Chef Tim Höttges am Donnerstag.

