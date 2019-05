Bitcoin überschreitet 2019 erstmals Schlüsselniveau von 6.000 USD ++ Facebook arbeitet an eigener Kryptowährung ++ Fidelity Investments untersucht Bitcoin-Interesse institutioneller Investoren ++BITCOIN ERREICHT NEUES JAHRESHOCHBitcoin erreichte diese Woche ein neues Jahreshoch und stieg im vergangenen Monat um 45% bzw. seit den Tiefstständen im Dezember um fast 100%. Der Kryptowährungsmarkt litt etwas unter den Bitfinex-Angelegenheiten: Erinnern wir uns daran, dass die Generalstaatsanwaltschaft von New York Finex Inc. verklagte. Hinter Finex Inc. stecken die Unternehmen Stablecoin Tether und Bitfinex, die versucht hatten, einen Verlust von 850 Mio. USD zu vertuschen. Angeblich wurde der massive Verlust durch die Barreserven von Tether abgedeckt. Dennoch bleibt das bullische Momentum bestehen, was durch ...

