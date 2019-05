Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Norwegens Zentralbank signalisiert Zinserhöhung im Juni

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins bei 1,00 Prozent stabil gehalten, zugleich aber eine weitere Zinserhöhung im Juni signalisiert. Damit steht die Norges Bank im Gegensatz zu anderen Zentralbanken, allen voran die Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB), die bei ihren Plänen zur Straffung der Geldpolitik zurückgerudert sind.

Philippinische Zentralbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Die philippinische Zentralbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet gelockert und auf einen "überschaubaren" Inflationsausblick verwiesen. Die Bangko Sentral ng Pilipinas senkte ihren Tagesgeldsatz um 25 Basispunkte auf 4,50 Prozent und den Ausleihsatz entsprechend auf 5,00 Prozent.

Türkische Zentralbank setzt einwöchige Repo-Auktionen aus

Die türkische Zentralbank hat ihre einwöchigen Repo-Auktionen für einen gewissen Zeitraum aussetzt, um die Lira zu stützen, da die politische Unsicherheit die Währung belastet. Analysten sagten, dass der Schritt die Lira-Liquidität verknappt, aber sie sehen es als eine vorübergehende Maßnahme an.

Trump hat Chinas harte Verhandlungslinie provoziert

Die harte Linie, die China jüngst in den Handelsgesprächen eingeschlagen hat, kam zustande, nachdem Peking einige Erklärungen und Aktionen von Präsident Donald Trump als Zeichen interpretiert hatte, dass die USA bereit seien, Zugeständnisse zu machen. Das sagen Personen, die mit dem Denken auf der chinesischen Seite vertraut sind. Für das Weiße Haus kam der Kurswechsel überraschend und nun drohen die Verhandlungen zu entgleisen.

Peking weist Vorwurf des Wortbruchs zurück

Unmittelbar vor Beginn einer neuen Runde der Handelsgespräche mit den USA hat China Vorwürfe zurückgewiesen, seine bisher gemachten Versprechen gebrochen zu haben. "Die chinesische Seite hat ihre Versprechen gehalten, und das hat sich niemals geändert", sagte der Sprecher des Handelsministeriums, Gao Feng, in Peking. Ranghohe US-Regierungsvertreter hatten in den vergangenen Tagen kritisiert, China habe bereits Zugesagtes während der Verhandlungen wieder zurückgenommen.

Europäer lehnen Irans Ultimatum zum Atomabkommen ab

Die europäischen Vertragspartner im Atomabkommen mit Iran haben das von Teheran gesetzte Ultimatum zurückgewiesen und dessen Entscheidung zum teilweisen Rückzug von der Vereinbarung kritisiert. Der iranische Präsident Hassan Rouhani hatte zuvor den am Atomabkommen beteiligten europäischen Ländern 60 Tage Zeit gegeben, um ihre Zusagen insbesondere im Öl- und Bankensektor einzulösen. Iran war im Gegenzug zu dem 2015 geschlossenen Atomabkommen wirtschaftliche Unterstützung zugesagt worden.

Seoul: Nordkorea feuert Projektile ab

Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas mehrere Projektile abgefeuert. Das südkoreanische Militär teilte mit, die Geschosse seien in Richtung Osten abgefeuert worden. Demnach war zunächst unklar, um was für Projektile es sich handelte. Der Abschuss erfolgte während eines Besuchs eines US-Gesandten in Seoul zu Gesprächen über einen Ausweg aus den festgefahrenen Atomgesprächen.

Merkel: EU-Gipfel will gemeinsames Handeln betonen

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) wollen bei ihrem Gipfel im rumänischen Sibiu nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trotz politischer Unterschiede ein Bekenntnis zum gemeinsamen Vorgehen aller Mitgliedstaaten abgeben. "Wir werden heute über unsere strategische Agenda für die Zukunft sprechen", sagte Merkel bei ihrer Ankunft. "Wir werden eine Erklärung verabschieden, die noch einmal deutlich macht: Unbeschadet auch unserer politischen Unterschiede glauben wir alle, alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass das gemeinsame Handeln besser ist."

Rumäniens Präsident für Direktwahl des EU-Kommissionschefs

Der rumänische Präsident Klaus Iohannis hat sich für eine Direktwahl des EU-Kommissionspräsidenten und weiterer europäischer Spitzenvertreter ausgesprochen. "Wenn wir Europa wieder näher an die Wähler bringen wollen, müssen wir dem Wähler etwas zu wählen geben", sagte Iohannis vor Beginn des EU-Gipfels im rumänischen Sibiu (Hermannstadt). Er kann sich demnach auch eine Direktwahl des Präsidenten des Rates der EU-Mitgliedstaaten durch die Bürger vorstellen.

Bürgerbeauftragte warnt vor Verfall von Standards in der EU

Die EU-Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly hat wenige Wochen vor der Wahl zum Europarlament vor einem Verfall der hohen Standards in der Staatengemeinschaft gewarnt. Es gebe "viele Menschen da draußen", welche die EU angreifen wollten, sagte O'Reilly der Nachrichtenagentur AFP. Es sei "eine Schande für die EU", den "Populisten Munition zu geben". Einige Verfehlungen der vergangenen Jahre hätten viel mediale Aufmerksamkeit bekommen.

Seehofer und Heil verteidigen Pläne für Fachkräfteeinwanderung

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) haben das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gegen Kritik auch innerhalb der großen Koalition verteidigt und auf den bereits jetzt herrschenden Fachkräftemangel hingewiesen. "In der Gesundheitsbranche, bei der Pflege, im Handwerk, auf dem Bau und in vielen technologischen Berufen suchen die Betriebe händeringend nach Fachkräften, und die demografische Entwicklung wird dieses Problem noch verstärken", sagte Seehofer bei der Einbringung des Gesetzes in den Bundestag.

IG BAU fordert 6 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau

Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) fordert einen "Masterplan" für den sozialen und bezahlbaren Wohnungsbau und dafür eine erhebliche Aufstockung der Fördermittel. Mit der bisherigen Fördersumme von 1,5 Milliarden Euro pro Jahr vom Bund sei der "enorme Schwund", den es bei den Sozialmietwohnungen gebe, nicht aufzuhalten, erklärte die IG BAU in Berlin beim Branchengipfel Wohnungsbautag. Sie forderte von Bund und Ländern eine Erhöhung auf 6 Milliarden Euro pro Jahr.

Regierungspartei ANC bei Parlamentswahlen in Südafrika vorne

Bei den Parlamentswahlen in Südafrika zeichnet sich ein klarer Sieg der Regierungspartei ANC ab. Nach Auszählung der Stimmen aus mehr als einem Viertel der Wahllokale lag der Afrikanische Nationalkongress (ANC) von Präsident Cyril Ramaphosa nach Angaben der Wahlbehörde bei 55 Prozent. Die größte Oppositionspartei Demokratische Allianz (DA) kam demnach auf 26 Prozent, die linksradikalen Kämpfer für wirtschaftliche Freiheit (EFF) auf rund 8 Prozent.

