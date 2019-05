Das deutsche Biotech-Unternehmen Medigene hat bekannt gegeben, dass der strategische Partner Bluebird Bio am heutigen Donnerstag im Rahmen eines Analystentages präklinische Daten zum ersten therapeutischen T-Zellrezeptor (TCR)-Kandidaten aus der Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft mit Medigene präsentieren wird. Starten wird die Präsentation um 14.30 Uhr MEZ. Zudem hat Bluebird Bio Pläne für den Beginn der klinischen Entwicklung mit diesem TCR Kandidaten im Jahr 2020 bekannt gegeben. Der TCR-Kandidat richtet sich gegen das Tumorantigen MAGE-A4, welches auf einer Vielzahl von soliden Tumorarten exprimiert wird, so Medigene in einer Mitteilung.

