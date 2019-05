München (www.anleihencheck.de) - Anleihen stellen eine sinnvolle und notwendige Ergänzung eines jeden Depots dar, so die Bayerische Börse AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ob Bundes-, Staats- oder Unternehmensanleihen in Euro und weiteren 23 Währungen - zurzeit knapp 11.000 Gattungen können nun auch von ING-Kunden einfach, schnell und kostengünstig über den Börsenplatz gettex gehandelt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...