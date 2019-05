HR7 GmbH weiter auf dem Vormarsch



The Job Factory erneut mit 2-stelligem Wachstum



Der Hamburger Personaldienstleister HR7 GmbH The Job Factory hat die Zahlen des Geschäftsjahres 2018 veröffentlicht und gleichzeitig einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz in 2018 erneut um satte 15 Prozent gesteigert werden. Auch in 2019 zeichnet sich ab, dass sich der Wachstumskurs fortsetzt.



"Wir sind mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 sehr zufrieden und haben unsere Marktposition in einem schwierigen Umfeld ausbauen können", so Dr. Ralph Hartmann, Geschäftsführer, zur Entwicklung des Unternehmens. "Sehr erfreulich ist auch die Entwicklung in 2019. Per Ende März liegen wir auf Plan und erwarten auch für 2019 insgesamt ein 2-stelliges Wachstum", ergänzt Ralph Hartmann. "Wir werten diese Geschäftsentwicklung als Beleg für die hohe Professionalität und Reflexionsfähigkeit unserer Kolleginnen und Kollegen." HR7 feiert in diesem Jahr erst den 8. Geburtstag, umso beachtlicher ist das stetige Firmenwachstum. "Wir haben von Anfang an ein klares Konzept definiert und setzen dieses Verständnis von Personaldienstleistung konsequent um. Bei uns gibt es keine Tabus, wir kümmern uns um jeden Menschen, der arbeiten möchte, und gehen sehr individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse und Fähigkeiten ein, erläutert Ralph Hartmann die Philosophie. Offensichtlich zahlt sich dies aus. Das Unternehmen wächst seit Gründung kontinuierlich im zweistelligen Bereich. Die hohe Qualität der Arbeit wurde in 2018 erneut durch diverse Auszeichnungen belohnt: unter anderem wurde HR7 nach einer Focus-Analyse zum 3. Mal nacheinander zum Top-Dienstleister Deutschlands gekürt. Stolz erklärt Ralph Hartmann: "Diese Auszeichnungen belohnen unser hohes Engagement und unseren Qualitätsanspruch. Wir werden uns den Herausforderungen und vielseitigen Veränderungen am Markt auch zukünftig stellen und streben auch weiterhin eine positive Entwicklung an." Wir werden die Entwicklung von HR7 weiter verfolgen und wünschen auch zukünftig viel Erfolg!



