Noch nie gab es in der EU so viele Topjobs auf einmal zu vergeben. Bei ihrem Treffen im rumänischen Sibiu werden die EU-Staats- und -Regierungschefs erstmals über die Neubesetzungen diskutieren.

Um die Zukunft Europas sollte es beim informellen EU-Gipfel an diesem Donnerstag im rumänischen Sibiu gehen, um die Zeit nach dem Brexit. Das war der Plan von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Die Briten sind bekanntermaßen aber noch immer Mitglied in der EU. Als Symbol für einen Neustart wird der Gipfel also kaum dienen.

Dafür steht auf der Agenda der 27 Staats- und Regierungschefs ein anderes Thema, das in den kommenden Wochen und Monaten großen Raum einnehmen wird: Die Vergabe der Spitzenposten in der EU. Weil die Neubesetzung an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) zum ersten Mal mit dem Personalwechsel in Brüssel zusammenfällt, muss ein besonders großes Paket geschnürt werden.

Wer wird in den kommenden Jahren an den Schaltstellen der EU sitzen? Namen werden bei dem Treffen in Sibiu wahrscheinlich noch nicht fallen. Die Staats- und Regierungschefs wollen sich auf eine Prozedur einigen, wie die Stellen besetzt werden. In der Debatte steckt Brisanz, denn die Staats- und Regierungschefs wollen sich nicht vom Europäischen Parlament darauf festlegen lassen, dass nur einer der Spitzenkandidaten, der aktuell den Europawahlkampf bestreitet, an die Spitze der EU-Kommission rücken darf. Vor fünf Jahren hat sich das Europäische Parlament mit seinem Spitzenkandidatenprinzip durchgesetzt. Gelingt das diesmal ...

