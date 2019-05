Berlin (ots) - Auf dem Wirtschaftstag 2019 des Wirtschaftsrates der CDU e.V. werden auch in diesem Jahr unter dem Motto "Neuer Aufbruch für Deutschland und Europa" wieder hochkarätige Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft mit den Teilnehmern diskutieren. Darunter die Vorsitzende der CDU Deutschlands, Annegret Kramp-Karrenbauer, sowie der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber MdEP, der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra, der französischer Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire, EU-Kommissar Günther H. Oettinger, Vizekanzler Olaf Scholz, die Bundesminister Peter Altmaier MdB, Jens Spahn MdB, Anja Karliczek MdB, Andreas Scheuer MdB und Hubertus Heil MdB, der FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner MdB sowie Friedrich Merz, Prof. Dr. h.c. mult. Roland Koch, Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg, ING-Chef Ralph Hamers, RWE-CEO Dr. Rolf Martin Schmitz und Siemens Vorstandsvorsitzender Joe Kaeser.



Der Wirtschaftstag findet statt am



4. Juni 2019, 13:15 bis 20:00 Uhr MARITIM Hotel Berlin, Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin



Kurz nach der Europawahl kommt dem Wirtschaftstag 2019 eine besondere Signalwirkung zu, um gemeinsam über die wirtschafts- und europapolitische Agenda der kommenden Jahre zu beraten. Ganz bewusst wollen wir deshalb die zentralen Zukunftsthemen in den Mittelpunkt stellen: Der Zusammenhalt Europas, die Chancen der Digitalisierung, Eckpunkte einer wettbewerbsfähigen Energiepolitik, Antworten auf den demografischen Wandel und die Erfordernisse der Mobilität von morgen werden Kernthemen des Wirtschaftstages 2019 sein.



