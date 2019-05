Bern (ots) -



Im Rahmen der Generalversammlung von auto-schweiz hat Präsident

François Launaz die Politik im Bezug auf die künftige

CO2-Gesetzgebung für neue Fahrzeuge zur Vernunft gemahnt. Die

Unterstützung eines Referendums zum neuen CO2-Gesetz ab 2021 durch

auto-schweiz sei nicht mehr ausgeschlossen, wenn darin schier

unerreichbare Ziele vorgegeben würden. Gleichzeitig hat die

Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure die Unterstützung der

«Roadmap Elektromobilität» und das eigene «10/20»-Ziel zur Erhöhung

des Marktanteils von elektrisch angetriebenen Personenwagen

bekräftigt. Während des offiziellen Teils wählten die anwesenden

auto-schweiz-Mitglieder Marcel Guerry, Geschäftsführer der Emil Frey

Gruppe Schweiz, zu ihrem Vizepräsidenten. Morten Hannesbo, CEO der

AMAG Group AG, wurde ebenfalls für drei Jahre als Vizepräsident

bestätigt.



Die motorisierte Individualmobilität in der Schweiz bewegt sich

derzeit in einem politischen Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher

Unverzichtbarkeit und ökologischem Sündenbock. Das ist spätestens

seit den Diskussionen um die Totalrevision des CO2-Gesetzes klar

geworden, das derzeit im Parlament beraten wird. «Ich werde das

Gefühl nicht los, dass gut fünf Monate vor den eidgenössischen Wahlen

die ganze Politik verrücktspielt», so auto-schweiz-Präsident François

Launaz in seiner Rede vor den anwesenden Mitgliedern und Gästen im

BMW Group Brand Experience Center in Dielsdorf ZH. Die linksgrünen

Verbots- und Verteuerungsfantasien für die Auto-Mobilität sollten

nicht in den Himmel wachsen, denn «je nachdem, wie weit die Ideen der

Parlamentarier noch gehen, ist die Unterstützung eines Referendums

zum CO2-Gesetz durch auto-schweiz nicht mehr ausgeschlossen».



Gleichzeitig bekräftige der Präsident von auto-schweiz das

Engagement der Automobil-Importeure für eine weitere Absenkung des

CO2-Ausstosses und das Anfang 2018 gefasste «10/20»-Ziel. Doch für

dessen Erreichung brauche es den Support vieler Akteure, sei es aus

der Wirtschaft, der Politik oder der Verwaltung, so François Launaz:

«Nur mit vereinten Kräften ist ein weiteres Wachstum der alternativen

Antriebe realisierbar. Und nur so sind zehn Prozent Marktanteil von

Elektroautos und Plug-in-Hybrid am Neuwagenmarkt im kommenden Jahr zu

erreichen.» Auch deshalb habe auto-schweiz mit zahlreichen Akteuren

aus den unterschiedlichsten Bereichen die «Roadmap Elektromobilität»

unterschrieben, so François Launaz weiter: «Wir glauben, dass

gemeinsam mit vielen Partnern die CO2-Ziele besser und einfacher zu

schaffen sind, als im Alleingang.»



Welche Rolle wird der Verbrennungsmotor bei der Mobilität der

Zukunft spielen? Diese Frage beantwortete Gastreferent Professor

Konstantinos Boulouchos, Leiter des Schweizer Kompetenzzentrums für

effiziente Mobilität an der ETH Zürich, in seinem Vortrag. Auch der

Verbrennungsmotor könne in Zukunft mithilfe synthetischer Treibstoffe

klimaneutral betrieben werden und so im Mix mit batterieelektrischen

und wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen weiterhin unverzichtbar

bleiben, besonders im Langstreckenverkehr. Insgesamt stelle der Weg

zu einer «beinahe CO2-freien» Mobilität innerhalb von 30 bis 40

Jahren eine gigantische Herausforderung dar, hielt Professor

Boulouchos fest.



Während des offiziellen Teils der Generalversammlung hatten die

anwesenden Mitglieder unter anderem die Aufgabe, einen neuen

Vizepräsidenten für die Dauer von drei Jahren zu bestimmen. Die

unbestrittene und einstimmige Wahl fiel auf Marcel Guerry,

Geschäftsführer der Emil Frey Gruppe Schweiz, der dieses Amt während

seiner Zeit als CEO der Mercedes-Benz Schweiz AG schon einmal

ausgeübt hatte. Sein Vorgänger Philipp Rhomberg,

Geschäftsleitungsmitglied der Emil Frey Gruppe, wurde für seine

langjährige Vorstandstätigkeit verdankt. Ebenfalls einstimmig

bestätigten die auto-schweiz-Mitglieder Morten Hannesbo, CEO der AMAG

Group AG, als Vorstandsmitglied und Vizepräsident für weitere drei

Jahre. Gemeinsam mit Marc Langenbrinck, CEO der Mercedes-Benz Schweiz

AG, und Donato Bochicchio, Generaldirektor der Ford Motor Company

Switzerland, sowie Präsident François Launaz bilden sie ab nun den

fünfköpfigen Vorstand von auto-schweiz.



