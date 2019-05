Deutsche Rohstoff AG: Guter Start ins neue Jahr nach sehr gutem Geschäftsjahr 2018 DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Deutsche Rohstoff AG: Guter Start ins neue Jahr nach sehr gutem Geschäftsjahr 2018 09.05.2019 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Rohstoff AG: Guter Start ins neue Jahr nach sehr gutem Geschäftsjahr 2018 Mannheim. Der Deutsche Rohstoff Konzern hat nach einem sehr guten Jahr 2018 auch das neue Geschäftsjahr gut begonnen. Das erste Quartal war durch folgende Entwicklungen geprägt: * Die Produktion belief sich auf 566.000 Barrel Öläquivalent (BOE) bzw. 6.300 BOE pro Tag. Der Ölanteil lag bei 253.000 Barrel. * Der Konzerngewinn erhöhte sich gegenüber dem 1. Quartal des Vorjahres deutlich auf 4,1 Mio. EUR * Der Konzern verfügt über Barreserven in Höhe von 56,8 Mio. EUR (Vorjahr: 21,4 Mio. EUR; Jahresende 2018: 60 Mio. EUR) * Das Eigenkapital stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 42% auf 79,3 Mio. EUR (gegenüber Jahresende 2018: +7,4% ) * Die Verbindlichkeiten sanken im Vergleich zum Vorjahr um 26,8% auf 113,8 Mio. EUR (gegenüber Jahresende 2018: -2%) Auch operativ zeichnete sich eine positive Entwicklung ab. Im Laufe des Quartals konnte bekanntgegeben werden, dass die sicheren Reserven der US-Töchter im Vergleich zum Vorjahr um 68% auf 29,4 Mio. BOE gestiegen sind. Die Tochterunternehmen Salt Creek Oil & Gas und Bright Rock Energy steigerten ihre Produktion sprunghaft und akquirierten erfolgreich ertragsstarke Flächen. Der Quartalsbericht für das erste Quartal 2019 der Deutsche Rohstoff Gruppe ist jetzt auf der Homepage der Gesellschaft unter www.rohstoff.de abrufbar. Mannheim, 9. Mai 2019 Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de Kontakt Deutsche Rohstoff AG Dr. Thomas Gutschlag Tel. +49 621 490817 0 info@rohstoff.de 09.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG Q7, 24 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 0621 490 817 0 Fax: 0621 490 817 22 E-Mail: gutschlag@rohstoff.de Internet: www.rohstoff.de ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4, WKN: A0XYG7, A1R07G Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 809319 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 809319 09.05.2019 ISIN DE000A0XYG76 DE000A1R07G4 AXC0265 2019-05-09/15:01