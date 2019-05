Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Eckdaten für das erste Quartal von 73 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Baustoffkonzern habe einen starken Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate hätten sowohl seine Schätzungen als auch die Markterwartungen deutlich übertroffen. Diermeier erhöhte seine Prognosen für den berichteten Gewinn je Aktie in den Jahren 2019 und 2020./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 09:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 12:25 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2019-05-09/15:09

ISIN: DE0006047004