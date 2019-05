In Spanien hat das Münchner Photovoltaik-Unternehmen bereits erfolgreich ein solches Projekt ans Netz gebracht. Im Juni will Baywa re mit dem Bau eines förderfreien Solarparks mit 8,8 Megawatt in Mecklenburg-Vorpommern beginnen.Baywa re hat die Realisierung eines ersten Photovoltaik-Kraftwerks außerhalb der EEG-Förderung angekündigt. Der Solarpark "Barth V" mit 8,8 Megawatt soll ab Juni in Mecklenburg-Vorpommern gebaut werden, wie das Münchner Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bereits im vergangenen Jahr hatte Baywa re in Spanien ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 175 Megawatt ohne Förderung erreichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...