Cham/Bayern (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Tradition lebt. Am 30. April war es wieder soweit: Den knapp 28,5 Meter langen und zwei Tonnen schweren Maibaum hievten die Soldatinnen und Soldaten der Panzerbrigade 12 und der Stabs- und Fernmeldekompanie auf dem Marktplatz von Cham in die Höhe. Erfolgreich.



Die Musikanten spielten zünftig auf und liefen vorne weg, dahinter eine große Abordnung der Bundeswehr mit Brigadekommandeur Oberst Björn Schulz an der Spitze, auch dabei der dritte Bürgermeister Josef Blaha, Stadträte und Ehrengäste.



zum Gesamtbeitrag:



https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktu ell.nachrichten.jahr2019.mai2019&de.conet.contentintegrator.portlet.c urrent.id=01DB050000000001%7CBBYFUD179DIBR



OTS: Presse- und Informationszentrum des Heeres newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127975.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum des Heeres Telefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511 E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.org www.deutschesheer.de