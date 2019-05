Andreas Schillhofer tritt am 1. Juni seine Position als CFO bei der CA Immo an. Er wurde bereits am 8. März 2019 vom Aufsichtsrat zum Vorstandsmitglied und neuen CFO bestellt. Schillhofer war bei verschiedenen Finanzinstitutionen, darunter Mediobanca, Bank of America Merrill Lynch und Greenhill & Co., in Führungspositionen tätig. 2016 wechselte er zu PricewaterhouseCoopers, wo er als Partner und Head of Real Estate Corporate Finance für börsennotierte und größere private Immobiliengesellschaften verantwortlich war. Als CA Immo-Finanzvorstand verantwortet er die Bereiche Rechnungswesen & Steuern, Controlling & Risikomanagement, Finanzierung, IR sowie Immobilienbewertung.

