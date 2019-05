Die Deutsche Bank hat Munich Re nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 194 Euro belassen. Die zentralen Kenngrößen wie der Nettoüberschuss hätten zwar den Erwartungen entsprochen, doch es habe auch einiges Negative gegeben, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So habe die normalisierte Schaden-Kosten-Quote bei 100 Prozent gelegen und damit oberhalb. der vom Konzern angepeilten Marke von 98 Prozent./ck/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 04:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

