Nestlé Waters schließt sich einem Verbund an, der das enzymatische Biorecycling fördert. Das Verfahren wurde vom französischen Unternehmen Carbios entwickelt. Damit lassen sich PET-Kunststoffe in größerem Umfang wiederverwerten.Angelehnt an das Ziel der Nestlé Gruppe - bis 2025 100 Prozent der Verpackungen wiederverwendbar oder recycelbar zu machen - ist auch Nestlé Waters laut eigenen Angaben bestrebt, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und insbesondere die Recyclingfähigkeit von Verpackungen zu fördern. In diesem Bereich arbeitet Nestlé Waters kontinuierlich an innovativen, umweltschonenden ...

