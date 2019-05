Winterthur (ots) -



Mit der weltweit zunehmenden Nachfrage nach Elektroautos steigt

auch der Bedarf an Komponenten, die durch ihr geringes Gewicht eine

höhere Fahrreichweite dieser Fahrzeugkategorie ermöglichen und

gleichzeitig die Geräuschentwicklung regulieren. Um

Fahrzeughersteller in der Produktion leichtgewichtiger und

umweltfreundlicher E-Modelle zu unterstützen, ergänzt Autoneum sein

breites Produktportfolio um textile Batterieunterschilder aus

Ultra-Silent, die die spezifischen Anforderungen an das Akustik- und

Wärmemanagement von Elektrofahrzeugen optimal erfüllen.



Die Elektromobilität ist weltweit stark auf dem Vormarsch. Zwar

steigt die Zahl der Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen auch in

Europa und Nordamerika deutlich, grösster Produktions- und

Absatzmarkt ist jedoch China: Mehr als 40 Prozent aller weltweit

produzierten Elektrofahrzeuge werden im Reich der Mitte unter anderem

dank staatlicher Förderung gefertigt. Für den endgültigen weltweiten

Durchbruch dieser Fahrzeugkategorie sind jedoch ein Ausbau der

Ladeinfrastruktur und eine verbesserte Fahrreichweite entscheidend.

Als Markt- und Technologieführer im Akustik- und Wärmemanagement

bietet Autoneum bereits heute verschiedene multifunktionale

Komponenten wie Teppichsysteme, Stirnwandisolationen und Unterböden

an, die durch ihr Leichtgewicht die Fahreichweite positiv

beeinflussen und speziell auf die Anforderungen an das Akustik- und

Wärmemanagement von E-Fahrzeugen zugeschnitten sind.



Mit Batterieunterschildern aus Ultra-Silent hat das Unternehmen

erstmals die textile Unterbodentechnologie für den Einsatz in

Elektrofahrzeugen adaptiert. Sie wirken geräuschisolierend und

reduzieren sowohl Lärm, der in die Passagierkabine dringt, wie

beispielsweise Abrollgeräusche und auch Vorbeifahrlärm.

Geräuschreduzierende Komponenten sind auch für Elektromodelle

unverzichtbar, weil externe und interne Lärmquellen wie Lüfter,

Pumpen oder elektronische Antriebselemente durch den Wegfall des

Motorenlärms verstärkt wahrnehmbar sind und entsprechend den

Fahrkomfort beeinflussen. Gleichzeitig überzeugen

Batterieunterschilder aus Ultra-Silent durch ihr geringes Gewicht:

Sie sind um bis zu 50 Prozent leichter als entsprechende Komponenten

aus Kunststoff und sorgen so für mehr Fahrreichweite.



Unterschilder aus Ultra-Silent werden unterhalb des

Batteriegehäuses verbaut, wodurch die Speicherzellen bestmöglich vor

starker Abkühlung oder Erwärmung geschützt sind und eine konstante

Durchschnittstemperatur mit einer entsprechend optimierten

Akkukapazität gewährleistet ist. Dadurch begünstigen die Komponenten

eine verbesserte Batterieleistung. Gleichzeitig sind sie resistent

gegen Wasser, Steinschlag sowie Erschütterungen und tragen so zum

Schutz des Batteriegehäuses bei. Um die Temperaturbeständigkeit und

Materialsteifigkeit der Unterschilder zu kalibrieren, wendet Autoneum

ein breites Spektrum intern konzipierter Simulationen an. Sie werden

sowohl in der Entwicklungsphase neuer Elektromodelle als auch bei der

Weiterentwicklung bestehender Fahrzeuge eingesetzt.



Die grösstenteils aus rezyklierten PET-Fasern bestehenden

Leichtbaukomponenten aus Ultra-Silent lassen sich vollständig

wiederverwerten, weshalb sie besonders umweltfreundlich sind.

Komponenten aus Ultra-Silent werden im Schweizer Werk in Sevelen, in

Gundernhausen, Deutschland, Jeffersonville (Indiana), USA, sowie im

chinesischen Pinghu gefertigt und kommen bereits in Modellen

europäischer, US-amerikanischer und chinesischer Fahrzeughersteller

zum Einsatz. Ab Juli 2020 werden die ersten Batterieunterschilder im

Werk Gundernhausen für das Elektromodell eines deutschen

Premiumherstellers in Serie produziert.



