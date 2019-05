Teilen Sie uns mit, welche Fragen Sie dem Jusos-Chef Kevin Kühnert stellen wollen! Beteiligen Sie sich an der aktuellen Debatte, die der Politiker mit seinen Thesen über Sozialismus, Kollektivierung und Demokratisierung losgetreten hat! Schreiben Sie an fragtkevinkuehnert@wallstreet-online.de! Kevin Kühnert, der Bundesvorsitzende der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD (Jusos), meinte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...