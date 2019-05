Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Metro AG nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Der Handelskonzern habe die Erwartungen im zweite Geschäftsquartal ganz knapp übertroffen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Russland-Geschäft habe die Erwartungen aber verfehlt. Der Verkauf der Mehrheit an Real sei eine willkommene, im Kurs aber wohl schon eingepreiste Nachricht./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 02:37 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0143 2019-05-09/16:21

ISIN: DE000BFB0019