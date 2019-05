Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Metro AG nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei beim Umsatz auf vergleichbarer Ladenfläche und dem Gewinn besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Verkauf der Supermarkttochter Real verbleibe nach neuestem Stand wohl ein Anteil bei Metro, sodass der Konzern hier weiter seine finanziellen Verpflichtungen haben werde./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 09:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0154 2019-05-09/16:27

ISIN: DE000BFB0019