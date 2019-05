Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach Zahlen von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Chipentwickler blicke auf ein solides Quartal zurück, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bemerkenswert sei aber der Ausblick auf das laufende Quartal, der eine Entwicklung über dem saisonalen Trend erwarten lasse. Ein größerer Zukauf würde der Aktie seiner Ansicht nach gut zu Gesicht stehen./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 05:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 06:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0156 2019-05-09/16:28

ISIN: GB0059822006