Unterföhring (ots) - - Die Original Sky Konferenz am "Super Samstag" ab 13.30 Uhr mit acht Bundesliga-Partien gleichzeitg, unter anderem RB Leipzig - Bayern München, Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf und den Spielen des VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg und Hannover 96 im Fernduell gegen den Abstieg



- Der "Super Sonntag" ab 17.30 Uhr mit Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05



- Alle neun Spiele der 2. Bundesliga am Sonntag: nach dem Aufstieg des 1. FC Köln kämpfen der SC Paderborn und der HSV im direkten Duell sowie Union Berlin gegen den 1. FC Magdeburg um die Plätze zwei und drei



- Der "Mai der Entscheidungen" bei Sky: alle Entscheidungen in beiden Ligen zeigt Sky auch am kommenden Wochenende sowie im Pokalfinale am 25. Mai live



- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



Nachdem am Montag der 1. FC Köln die Meisterschaft der 2. Bundesliga sicherte, kann an diesem Wochenende der FC Bayern einen Etage höher nachziehen und den siebten Titel in Folge feiern. Außerdem könnten bereits am Samstag die beiden Bundesliga-Absteiger feststehen. In der 2. Bundesliga sind am Sonntag die Entscheidungen über den zweiten Aufsteiger sowie beide direkten Absteiger möglich. Alle insgesamt 18 Partien aus beiden Ligen überträgt Sky am Wochenende live und exklusiv.



Anlässlich der anstehenden möglichen Entscheidungen und der Vielzahl der Spiele begrüßt Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer dieses Mal bereits ab 13.30 Uhr zum "Super Samstag". An ihrer Seite werden die Sky Experten Christoph Metzleder und Didi Hamann sämtliche Partien des Nachmittags besprechen und die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight Show" (17.30 Uhr bis 19.30 Uhr) analysieren.



In Leipzig hat der FC Bayern die Möglichkeit, mit einem Sieg die siebte Meisterschaft in Folge perfekt zu machen. Zum Matchball des Rekordmeisters bei RB Leipzig berichten Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann von vor Ort. Auch ein erneuter Punktverlust des BVB würde die Münchener vorzeitig zum Meister machen - die Borussen empfangen im letzten Heimspiel der Saison Fortuna Düsseldorf. Mit einem eigenen Sieg bei gleichzeitigem Ausrutscher des Tabellenführers würden die Schwarzgelben mit Meisterschaftschancen in den letzten Spieltag gehen.



Gegen den sicheren Abstieg stemmen sich im Fernduell der VfB Stuttgart, der 1. FC Nürnberg und Hannover 96. Wie der "Club" gegen Mönchengladbach sind auch die Niedersachsen gegen Freiburg zum Siegen verdammt, um weiter auf die Teilnahme an der Relegation hoffen zu dürfen. Selbst dann sind beide Teams auf Schützenhilfe des VfL Wolfsburg in Stuttgart angewiesen.



Diese und alle weiteren Partien des Nachmittags können Sky Kunden am "Super Samstag" live und exklusiv wahlweise in der Original Sky Konferenz und als Einzelspiele erleben.



Komplettiert wird der 33. Spieltag bei Sky am "Super Sonntag". Ab 17.30 Uhr überträgt Sky dann das verlegte Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05 live und exklusiv, in dem es für die Hessen darum geht, Rang vier und damit die Teilnahme an der UEFA Champions League zu verteidigen.



Die 2. Bundesliga mit dem Aufstiegsduell Paderborn gegen HSV am Sonntag



Nachdem sich der 1. FC Köln am vergangenen Montag die Zweitliga-Meisterschaft sichern konnte und im Heimspiel gegen Regensburg den Wiederaufstieg feiern wird, kämpfen rechnerisch noch fünf Mannschaften um Platz zwei und den Relegationsrang drei.



An diesem Sonntag sind die Blicke vor allem nach Paderborn gerichtet, wo der zweitplatzierte SC den HSV empfängt. Mit einem Sieg könnten sich die Hamburger mindestens auf Platz drei verbessern, bei einer Niederlage wäre der direkte Aufstieg nicht mehr möglich. Parallel dazu trifft der Tabellendritte Union Berlin auf den 1. FC Magdeburg und könnte als lachender Dritter von einer Punkteteilung im direkten Duell der Konkurrenten profitieren. Den Magdeburgern droht wie auch dem MSV Duisburg bei einem Sieg des FC Ingolstadt gegen Darmstadt der Abstieg in die 3. Liga.



Diese und alle weiteren Partien des 33. Spieltags und damit alle Entscheidungen der 2. Bundesliga überträgt Sky am Sonntag ab 14.30 Uhr im Rahmen der Original Sky Konferenz und wahlweise als Einzelspiele live und exklusiv.



Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein



Die Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.



Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.



Darüber hinaus sind die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbars verfügbar.



Der 33. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga exklusiv bei Sky:



Samstag:



13.30 Uhr: "Super Samstag": Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



15.10 Uhr: RB Leipzig - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



15.10 Uhr: Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 3 HD



15.10 Uhr: 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 4 HD



15.10 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 5 HD



15.10 Uhr: VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 6 HD



15.10 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 7 HD



15.10 Uhr: FC Augsburg - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 8 HD



15.10 Uhr: Hannover 96 - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 9 HD



17.30 Uhr: "Super Samstag": "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Sonntag:



10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD



14.30 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



15.10 Uhr: 1. FC Köln - Jahn Regensburg auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



15.10 Uhr: SC Paderborn - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 3 HD



15.10 Uhr: 1. FC Union Berlin - 1. FC Magdeburg auf Sky Sport Bundesliga 4 HD



15.10 Uhr: MSV Duisburg - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga 5 HD



15.10 Uhr: FC Ingolstadt - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 6 HD



15.10 Uhr: FC St. Pauli - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 7 HD



15.10 Uhr: Holstein Kiel - Dynamo Dresden auf Sky Sport Bundesliga 8 HD



15.10 Uhr: SV Sandhausen - Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 9 HD



15.10 Uhr: Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport Bundesliga 10 HD



17.30 Uhr: "Super Sonntag": Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de