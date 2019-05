=== 01:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 24./25. April *** 06:00 US/Inkrafttreten der auf 25 von 10 Prozent erhöhten Zölle für chinesische Importe in einem Volumen von 200 Milliarden Dollar *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz; 10:00 Analystenkonferenz), Bonn *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Neckarsulm *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/VTG AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q, Madrid 08:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1Q, Würzburg *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz März Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +18,1 Mrd Euro zuvor: +18,7 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +26,0 Mrd Euro zuvor: +16,3 Mrd Euro 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q, Madrid/London 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Jahresergebnis, Hamamatsu *** 08:45 FR/Industrieproduktion März PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q, Karlsruhe 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/DMG Mori AG, HV, Bielefeld 10:00 DE/SGL Carbon SE, HV, Wiesbaden 10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV, Lübeck *** 10:30 GB/Handelsbilanz März PROGNOSE: -13,8 Mrd GBP zuvor: -14,1 Mrd GBP *** 10:30 GB/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj *** 10:30 GB/Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 10:30 GB/BIP März PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,5% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq 11:00 DE/Dürr AG, HV, Bietigheim-Bissingen 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz), München *** 14:30 US/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen April *** - US/Chinesische Delegation unter Führung von Vize-Premier Liu He zu weiteren Handelsgesprächen in Washington *** - US/Uber Technologies Inc, Erstnotiz an der Nasdaq - DE/Bundesfinanzministerium, Expertenanhörung zu Grundsteuerreform mit Finanzminister Scholz und einigen Laenderfinanzministern, Berlin - EU/Ratingüberprüfungen für Estland (Moody's), Norwegen (Moody's), Rumänien (Fitch) - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz ===

