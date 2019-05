Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Kahoot!, die weltweit verfügbare Lern-Plattform, kündigte heute seine Übernahme von DragonBox an, dem preisgekrönten, spiele-basierten Lern-Studio und Entwickler der beliebten DragonBox-App-Serie zum Mathe-Lernen. Mit der Verbindung der beiden Lern-Gemeinschaften kommen die fesselnden Mathe-Apps von DragonBox und die weltweit Hunderte von Millionen Nutzer von Kahoot! zusammen.



"Wir freuen uns sehr, dass DragonBox mit uns zusammengeht, um das Lernen spannend zu machen und das Lern-Erlebnis der Zukunft zu erschaffen", sagte Åsmund Furuseth, CEO und Mitgründer von Kahoot!. "Mit DragonBox bekommt unsere weltweite Gemeinschaft aus Schülern und Studierenden, Lehrern und Eltern einen unglaublich wertvollen Schatz, zumal Mathematik auf unserer Plattform das beliebteste Einzelfach ist."



Das nordeuropäische Unternehmen DragonBox, das hinter der preisgekrönten DragonBox-Serie von lernorientierten Mathe-Apps steht, hat 2012 seine erste Spiele-App für Algebra auf den Markt gebracht und 2017 das DragonBox-Mathematik-Curriculum für die Schule herausgebracht. DragonBox ist bei Kindern, Eltern, Lehrern und Schulen unglaublich beliebt und hat auf der ganzen Welt Millionen von Nutzern.



"DragonBox hat vom ersten Tag an dafür gesorgt, dass Mathe mehr Spaß macht und Kinder auf der ganzen Welt fasziniert. Zusammen mit Kahoot! werden wir weitere Millionen von Nutzern mithilfe eines spannenden Ansatzes noch mehr Spaß beim Mathe-Lernen bringen", sagte Jean-Baptiste Huynh, Mathematiklehrer, CEO und Mitgründer von DragonBox.



Die Vision von Kahoot! ist es, eine weltweit führende Lern-Community aufzubauen, die Lehrer, Schüler und Studierende, Eltern und Organisationen über erstklassige Inhalte miteinander verbindet.



Im letzten Jahr hat Kahoot! das Ignite-Programm für eine schnellere App-Entwicklung gestartet, und die Hinzunahme von DragonBox ist ein weiterer Schritt hin zum Aufbau einer Sammlung von Lern-Apps, die für Lernende rund um den Globus ein echter Gewinn sein werden.



"Die Übernahme wird mit den preisgekrönten Apps von DragonBox zum Mathe-Lernen, dessen Community und dem Lern-Curriculum für Schulen eine deutliche Verstärkung für die Kahoot!-Plattform sein. Zusammen werden wir für weltweit Hunderte von Millionen Nutzern von Kahoot! das beste Erlebnis zum Mathe-Lernen erschaffen, egal ob im Klassenzimmer oder außerhalb", sagte Eilert Hanoa, Vorstandsvorsitzender von Kahoot!



Weitere Informationen werden Kahoot! und DragonBox im Rahmen des Unternehmens-Updates von Kahoot! am 12. Juni 2019 veröffentlichen.



Informationen zu Kahoot!



Kahoot! ist eine spiele-basierte Lern-Plattform, mit der es kinderleicht ist, lustige Lern- oder Wissensquiz-Spiele, die nur wenige Minuten dauern, zu erschaffen, mit anderen zu teilen und zu spielen. Kahoot! wird in einer Vielzahl von Einrichtungen und Umgebungen genutzt - vom Unterricht in Grund- und weiterführenden Schulen und in Universitäten über Unternehmen bis hin zu großen Sport- und Kulturveranstaltungen. Kahoot! wird gerne von Lehrern eingesetzt, es wird von Schülern und Studierenden geliebt und von Organisationen geschätzt und auch Verlage nutzen es. 2018 haben über eine Milliarde aktiver Spieler in mehr als 200 Ländern Kahoot! genutzt. Kahoot! verfolgt die Mission, das Lernen spannend zu machen und die weltweit führende Lern-Community aufzubauen, die Anwender mit erstklassigen Inhalten miteinander verbindet. Das im Jahr 2013 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Norwegen und verfügt über Niederlassungen in den USA und im Vereinigten Königreich. Let's play!



www.kahoot.com



DragonBox ist ein preisgekröntes Game-Studio, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder dabei zu unterstützen, die Mathematik kennenzulernen und das Mathe-Lernen zu einem spannenden Erlebnis zu machen. 2012 wurde das erste Spiel von DragonBox sofort zu einem Hit und Fachleute priesen es als einen revolutionären, neuen Ansatz, um Mathematik zu lernen. Seither wurden die Apps von DragonBox weltweit millionenfach gekauft und mit Freude genutzt. Das Unternehmen, das das Mathe-Lernen zu einem spannenden Erlebnis machen will, hat mit DragonBox School ein innovatives Mathe-Curriculum für Grundschulen auf den Markt gebracht. DragonBox hat aktuell Niederlassungen in Oslo, Paris und Helsinki.



www.dragonbox.com



