Die Konjunkturdelle schmälert den Einnahmenzuwachs bei Bund, Ländern und Gemeinden. Der Finanzminister bleibt entspannt - und bereitet eine kleine Steuerreform für die Wirtschaft vor.

Am Ende kommt es doch nicht so schlimm wie zu Beginn der Sitzung der amtlichen Steuerschätzer befürchtet. Lediglich um 10,5 Milliarden Euro sollen die Steuereinnahmen des Bundes in den Jahren 2020 bis 2023 weniger stark steigen im Vergleich zu der Prognose von vor einem halben Jahr. Also keine Revision um 17 oder 75 oder gar 100 Milliarden Euro nach unten, wie manche sich in Tatarenmeldungen zu übertrumpfen versuchten.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist denn auch sichtlich entspannt, als er an diesem Donnerstagnachmittag die Ergebnisse der Steuerschätzung verkündet. "Das können wir gut bewältigen", sagt der Minister und fügt pflichtschuldigst an die Adresse seiner Ministerkollegen hinzu: "Es werden sich alle ein wenig anstrengen müssen." Tatsächlich sollen die Steuereinnahmen allein für den Bund von 324 Milliarden Euro in diesem Jahr kontinuierlich weiter steigen bis auf 360 Milliarden Euro im Jahr 2023.

Dennoch bedeutet der Dämpfer bei der Steuerschätzung, dass sich die Bundesregierung auch bei ihren Ausgaben ein wenig mäßigen muss, damit sie weiterhin das Ziel eines Staatshaushaltes ohne zusätzliche Schulden einhalten ...

