Die Musikwelt horchte auf, als auf der IFA 2014 die Wiederauferstehung von Technics verkündet wurde. Auf der heute eröffneten High End in München feiert Technics (Stand C116, Atrium 3.1) nun seinen 5. Geburtstag nach dem Relaunch der Marke und zelebriert eine stolze Palette an attraktiv gestalteten, audiophilen Produkten sowie Plattenspieler, die von Musikliebhabern und DJs weltweit verehrt werden.



Ausführliche Hintergrundinformationen zum Technics Jubliäum sowie weitere Informationen zu den neuen, auf der High End präsentierten Produkten, wie dem neuen OTTAVA SC-C30, sowie umfangreiches Bildmaterial finden Sie unter: https://cloud.jdb.de/office/d/f/486566681926180957



Alle Technics Pressemitteilungen sowie druckfähiges Bildmaterial können Sie unter www.technics.com/de/ueber-uns/presse/ herunterladen.



