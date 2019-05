Der Trend zu klassischen Old- und Youngtimern ist alles andere als neu. Doch immer mehr Autofans wollen ihren Klassiker auch im Alltag und nicht nur am Wochenende bewegen. Oft hapert es bei den historischen Fahrzeugen an der Technik; von entsprechenden Sicherheitsausstattungen ganz zu schweigen. Wer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...