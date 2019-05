Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gestützt durch geopolitische Risiken gestiegen. Bis zum Nachmittag legte der Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,13 Prozent auf 166,29 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf minus 0,05 Prozent.

Der verschärfte Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt weiter für Verunsicherung und stützt die als sicher geltenden Staatsanleihen. Vor dem Beginn einer neuen Gesprächsrunde ab diesem Donnerstag warf US-Präsident Donald Trump China vor, sich nicht an getroffene Vereinbarungen gehalten zu haben. China drohte seinerseits mit Vergeltung, sollten die USA ihre Ankündigung wahr machen und höhere Zölle auf chinesische Importwaren verlangen. Die USA haben die von Trump angekündigte Erhöhung von Sonderzöllen für Einfuhren aus China zudem auch offiziell angekündigt.

Neben dem Handelsstreit sorge zudem Nordkorea für Verunsicherung. Die selbst erklärte Atommacht Nordkorea hat südkoreanischen Angaben zufolge ihre Waffentests fortgesetzt - und die internationale Gemeinschaft damit erneut gereizt.

Gegen den Trend in der Eurozone sind die Renditen von italienischen und griechischen Anleihen gestiegen. Die Verunsicherung treibt die Anleger eher in Papiere der finanzpolitisch solideren Länder. In Griechenland wachsen nach den jüngsten Ausgabeversprechen der Regierung Zweifel an der finanzpolitischen Solidität./jsl/stk

ISIN DE0009652644

AXC0330 2019-05-09/17:52