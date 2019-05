Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat sich am Donnerstag als schwere Bürde für Europas Aktienmärkte erwiesen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone büßte 1,95 Prozent auf 3350,71 Punkte ein auf den tiefsten Stand seit Ende März. Im Verlauf des Handels hatten sich die Verluste immer mehr ausgeweitet.

"Die Märkte sind in Aufruhr", sagte Analyst David Madden von CMC Markets. Die Aussicht auf einen eskalierenden Konflikt in Sachen Handel jage den Börsianern regelrecht Angst ein. "Nichts wie weg", laute gegenwärtig die Devise an den Aktienmärkten, nachdem US-Präsident Donald Trump den Handelskonflikt mit der Androhung neuer Strafzölle wieder angeheizt habe.

In Paris ging es mit dem Cac 40 um 1,93 Prozent abwärts auf 5313,16 Punkte. In London fiel der FTSE 100 um 0,87 Prozent auf 7207,41 Punkte./bek/stk

