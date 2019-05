Tagesausblick für 10.5.: DAX sinkt auf 12.000 Punkte. Immobilienaktien und ProSiebenSat.1 zeigen Stärke!

Richard Pfadenhauer,

So mancher Investor denkt in diesen Tagen an den Slogan "Sell in may and go away". Rund 3,5 Prozent gaben der DAX und S&P 500 seit dem jüngsten Hoch ab. Beim EuroStoxx 50 summieren sich die Verluste bereits auf knapp fünf Prozent. Druck kommt in diesen Tagen durch die neue Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. Aktuell befindet sich zwar einen Delegation aus China in Washington um weiter zu verhandeln. Eine rasche Lösung bahnt sich derweil nicht an. Vielmehr drohen morgen neue Strafzölle für chinesische Waren in Kraft zu treten. Rückenwind für seinen harten Kurs bekam US-Präsident Donald Trump heute vom erneuten Anstieg des Handelsdefizits. So schloss der DAX in den Bereich von 11.960 Punkte und der EuroStoxx50 auf 3.360 Punkte.

Am Anleihemarkt führte die Unsicherheit bei den Anlegern zu einem leichten Rückgang der Renditen. Dabei sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,05 Prozent. Edelmetalle notierten weitgehend stabil - mit Ausnahme von Palladium. Der Preis für eine Feinunze Palladium sank auf 1.278 USD und damit unter den Preis für eine Feinunze Gold, das bei 1.285 USD notierte. Der Preis für ein Barrel WTI Öl blieb bei rund 61,30 USD stabil. Der Euro/USD-Wechselkurs brach derweil aus dem seit Monatsbeginn gebildeten Seitwärtstrend nach oben aus und nimmt Kurs auf die Marke von 1,125 USD.

Unternehmen im Fokus

Defensive Werte waren heute wieder gefragt. So verbesserten sich allen voran Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia. ProSiebenSat.1 schob sich an die Spitze des MDAX. Dabei profitierte der Medienkonzern von guten Unternehmenszahlen. Die Deutsche Telekom legte heute Zahlen vor, die leicht unter den Erwartungen vieler Analysten lagen. Derweil erwartet Telekom-Chef Tim Höttges bald eine Entscheidung zur geplanten Fusion von T-Mobil US und Sprint. "Wir gehen davon aus, dass wir Anfang Juni die Indikation bekommen, ob der Deal funktioniert oder nicht", sagte Telekom-Chef Tim Höttges. Metro meldete aufgrund hoher Abschreibungen auf die Tochter Real tiefrote Zahlen. Anleger quittierten dies mit einem Kursverlust von knapp acht Prozent. ThyssenKrupp sank heute auf den tiefsten Stand seit Sommer 2003! Die Aktie von Ajax Amsterdam brach nach der gestrigen Niederlag heute um knapp 20 Prozent ein. Chevron gibt beim Kampf um Anadarko auf. Damit könnte Occidental zum Zug kommen.

Morgen melden aus Deutschland Bechtle, Deutsche Post, GEA Group, Jungheinrich, Osram und VTG Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Morgen kommt Uber an die Börse.

Wichtige Termine

USA - Verbraucherpreise, April

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.130/12.200/12.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.850/12.000 Punkte

Der DAX gab heute weiter nach und setzte zum Handelsschluss im Bereich der Unterstützung (61,8%-Retracementlinie) bei 12.000 Punkten auf. Bei einem signifikanten Ausbruch unter das Level droht eine Fortsetzung der Konsoliderung bis 11.850 Punkte. Ein Rebound bahnt sich frühestens oberhalb von 12.050 Punkten an.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 11.03.2019 - 09.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.05.2014 - 09.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

