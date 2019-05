Zürich (awp) - Der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die Indizes an der Schweizer Börse am Donnerstag tief ins Minus gedrückt. Kurz vor einer neuen Verhandlungsrunde in Washington warf US-Präsident Donald Trump der chinesischen Führung Wortbruch vor und bekräftigte die ab Freitag geltenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...