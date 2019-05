Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit hohen Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 2,37 Prozent auf 3016,00 Punkte. Damit beschleunigte der Aktienmarkt noch den jüngsten Abwärtsschub, der ATX musste bereits den siebten Verlusttag in Folge hinnehmen. Damit schloss sich der österreichische Markt der tristen Stimmung an den europäischen Leitbörsen an. Eine weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgte für eine weitere Ausverkaufswelle.

Kursbewegende Meldungen zu Unternehmen waren rar. Der Abwärtssog erfasste Aktien aller Branchen. Das größte Minus mussten Papiere von AT&S mit einem Abschlag von 7,3 Prozent hinnehmen. Mehr als fünfprozentige Kurseinbußen wiesen Schoeller-Bleckmann und Do&Co auf. Unter Druck gerieten auch die Anteilsscheine von Andritz , Porr und Agrana ein.

Lenzing-Aktien schlossen 3,3 Prozent niedriger auf 96,05 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank beließen das Kursziel für die Aktien des Faserherstellers bei 92 Euro und die Anlageempfehlung auf "Hold"./ste/APA/bek

ISIN AT0000999982

