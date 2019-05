Bester Performer in einem insgesamt unveränderten MDAX war an diesem Donnerstag die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1. Sie konnte zeitweise mehr als 4 Prozent zulegen und beendete den Handel mit gut 3 Prozent im Plus.

Die Anleger reagieren damit auf die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Trotz sinkender Werbeeinnahmen im klassischen TV-Geschäft erhöhte sich der Umsatz um 4 Prozent auf 913 Mio. Euro. Dies war den guten Entwicklungen einiger Tochterunternehmen zu verdanken (Red Arrow ...

Den vollständigen Artikel lesen ...