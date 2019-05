Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Monat April habe im laufenden Jahr bislang das stärkste Wachstum gezeigt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kunden legten gleichwohl noch immer eine gewisse Zurückhaltung an den Tag./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 17:18 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2019 / 17:18 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0170 2019-05-09/20:44

ISIN: DE000A1DAHH0