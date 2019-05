Generell sind die Kryptowährungsmärkte zuletzt, wie von mir in Aussicht gestellt, weiter gestiegen. Daran konnten selbst die schlechten Nachrichten um BitFinex/Tether oder, ganz aktuell, Binance, nichts ändern. Nur für diejenigen unter meinen Leserinnen und Lesern, die nicht wissen um was es geht: Die Krypto-Börse Binance wurde gehackt und 7.000 Bitcoins gestohlen. Aber dazu am Ende noch etwas mehr!

Denn bevor ich darauf zu sprechen komme, warum dieser Hack im Endeffekt sogar positiv bewertet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...