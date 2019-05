Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: DEAG Deutsche Entertainment AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu DEAG Deutsche Entertainment AG Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment AG ISIN: DE000A0Z23G6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.05.2019 Kursziel: 5,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Newsflow durch Fortsetzung der Buy-and-Build-Strategie erwartet Wir haben jüngst den neuen Finanzvorstand von DEAG getroffen und neben bilanziellen Themen aufgrund der erstmaligen Anwendung der IFRS 16-Regeln auch über die bald auslaufende Wandelschuldverschreibung sowie die M&A-Strategie gesprochen. IFRS 16-Anpassungen im Bewertungsmodell berücksichtigt: DEAG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmalig die IFRS 16-Regeln angewendet. Von den insgesamt 4,0 Mio. Euro Abschreibungen (Vj.: 1,5 Mio. Euro) entfallen daher u.a. 1,7 Mio. Euro auf Leasingnutzungsrechte nach IFRS 16. Darüber hinaus erhöhten sich auch die Zinsaufwendungen, sodass das Finanzergebnis niedriger ausfiel als im Vorjahr (-3,2 Mio. Euro vs. -2,1 Mio. Euro im Vj.). Unsere neuen Prognosen für 2019 ff. sind entsprechend der Veränderungen in 2018 angepasst. Daneben haben wir die Minderheiten angehoben, da sich die UK-Tochtergesellschaft Kilimanjaro (Anteil DEAG: 51%), die im abgelaufenen GJ einen Jahresüberschuss von 4,1 Mio. Euro erzielt hat (VJ: 0,5 Mio. Euro), besser entwickelt als von uns antizipiert. Wandlung von Schuldverschreibungen in neue Aktien: Bereits am 10. April verkündete DEAG, dass ein erster Investor von seinem Wandlungsrecht der noch bis zum 30.06.2019 laufenden Schuldverschreibung in Höhe eines Gesamtnennbetrags von 800.000 Euro Gebrauch gemacht hat. Auf Basis der Anleihebedingungen (Wandlungspreis 3,50 Euro) führte dies zu einer Erhöhung der Aktienanzahl um 228.571 Stück. Vergangenen Freitag verkündeten nun drei weitere Investoren, für einen Gesamtnennbetrag i.H.v. 1,5 Mio. Euro in neue Aktien zu wandeln. Hierdurch erhöht sich die Aktienanzahl nochmals um 428.565 Stück. Damit wurden bis jetzt rund 53% der Wandelschuldverschreibung in neue Aktien gewandelt. Da laut Management bereits weitere Investoren ihre Wandelabsichten zum Ausdruck gebracht haben, gehen wir von weiteren Meldungen in den nächsten Wochen aus. Wir haben die Aktienanzahl in unserem Bewertungsmodell entsprechend der beiden Meldungen angepasst, wodurch sich unsere EPS-Schätzungen reduzieren. M&A-Transaktion noch in H1 erwartet: Die durch Wandlung der Schuldverschreibungen freiwerdenden liquiden Mittel (bis zu 4,6 Mio. Euro) sollen ebenso wie die Ende 2018 emittierte 20 Mio. Euro-Anleihe zur Finanzierung des internen sowie externen Wachstums genutzt werden. Da aktuell bereits intensive Gespräche mit mehreren Targets geführt werden, gehen wir von einer ersten Transaktion bereits in den nächsten Wochen aus. Grundsätzlich erwarten wir dabei Übernahmen, die das Produktportfolio sinnvoll ergänzen, weiter diversifizieren und einen Umsatzbeitrag von jeweils 1,0 bis 15,0 Mio. Euro liefern. In unseren Prognosen sind die bevorstehenden Übernahmen noch nicht berücksichtigt. Fazit: Die DEAG-Aktie hat in den letzten Monaten eine starke Performance gezeigt (YTD: +40,8% vs. CDAX: +17,5%). In den nächsten Wochen erwarten wir frische Impulse durch Meldungen in Bezug auf die Buy-and-Build-Strategie. Nach Fortschreibung sowie Anpassung unseres Bewertungsmodells ergibt sich ein unverändertes Kursziel von 5,50 Euro. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 