Bei seinem Börsengang werden die Aktien des Fahrdienstvermittlers für 45 Dollar ausgegeben. Uber kommt damit auf eine Bewertung von mehr als 82 Milliarden Dollar.

Am Freitag beginnen die Uber-Aktien mit dem Handel an der New York Stock Exchange. Den Ausgabepreis für die Aktien legte der Technologiekonzern am Donnerstag nach New Yorker Börsenschluss auf je 45 Dollar fest. Uber hatte die Spanne für den Ausgabepreis auf 44 bis 50 Dollar festgelegt. Mit dem Ausgabepreis kommt das Unternehmen auf eine Bewertung von mehr als 82 Milliarden Dollar (73,4 Milliarden Euro), fast so viel wie General Motors und Ford zusammen.

Doch der weltgrößte Fahrdienstanbieter ist hochdefizitär. Im vergangenen Jahr machte Uber 1,8 Milliarden Dollar Verlust, bei einem Umsatz von gut elf Milliarden Dollar. Von Januar bis März lag der Fehlbetrag bei rund einer Milliarde Dollar, der Umsatz bei gut drei Milliarden.

Damit wird der Taxi-Rivale als das Unternehmen in die Geschichte eingehen, ...

