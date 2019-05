Freiburg (ots) - Ein Phantom geht um in Berlin. Und obwohl es niemand kennt, macht es oft die Runde, wenn Verbandsvertreter, Wissenschaftler und, ja, leider auch Journalisten über unser Gemeinwesen sprechen. Ziemlich gedankenlos verfallen sie dann in die Redewendung, dass "die Politik" (manchmal heißt es auch nur "Politik") dieses oder jenes tun müsse. Aus dieser Unbestimmtheit aber kann nichts Gutes erwachsen. (...) Denn tatsächlich schafft die Wortwahl der Denkfaulen einen falschen Gegensatz. Da oben ist "die Politik", die eigentlich durchweg unfähig erscheint - hier unten sind wir Bürger, die scheinbar ohnmächtig dem Treiben der "Politik" ausgeliefert sind. Die Redewendung mag in einen Untertanen-Staat passen. Für eine lebendige Republik selbstbewusster Bürger - und genau das sollte unser Gemeinwesen sein - taugt sie nicht. http://mehr.bz/g7k3hk



