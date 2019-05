Tricentis unterzeichnet Vereinbarung, um IntelliCorp LiveCompare zu erwerben: eine intelligente DevOps-Software für SAP-Anwendungen

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, May 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tricentis, das führende Unternehmen für das Testen von SAP-Anwendungen, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung über den Erwerb von IntelliCorp LiveCompare bekannt. LiveCompare von IntelliCorp bietet eine tiefgehende Analyse der SAP-Anwendungsumgebung im Ist- und im Soll-Zustand und identifiziert die Unterschiede, die sich auf Geschäftsprozesse, Systemintegrationen, benutzerdefinierten Code, Sicherheit und Governance sowie Endnutzer auswirken. LiveCompare wird von mehr als 100 der führenden Unternehmen der Welt verwendet, um SAP-Anwendungen 85 % schneller und 30-mal günstiger aufzurüsten.



"Die Annahme der neusten Generation von SAP-Anwendungen ist wesentlich, um Initiativen für die digitale Transformation voranzubringen - doch es ist nur der Anfang", erklärte der Gründer und Chief Product Officer von Tricentis, Wolfgang Platz. "Projekte wie SAP S/4HANA-Migrationen sind kritische Komponenten einer weitläufigeren digitalen Transformation. Sie ermöglichen einen schnelleren und kontinuierlichen Innovationszyklus. Doch um diese neuen Plattform für Innovation vollständig auszuschöpfen, müssen Unternehmen die Verzögerungen eliminieren, die mit der Bereitstellung von Änderungen oder Upgrades an SAP-Anwendungen einhergehen."

IntelliCorp-CTO Chris Trueman führte fort: "Bislang haben sich SAP-Kunden auf zeitaufwendige, fehleranfällige manuelle Aufgaben verlassen, von der Entwicklung, dem Testen und der Ausführung bis zur Aktualisierung ihrer SAP-Anwendungen. Sie hatten bereits Probleme, mit jährlichen SAP-Upgrades Schritt zu halten, und jetzt zieht das Schritttempo drastisch an. LiveCompare hilft Unternehmen dabei, ihre SAP-Updates so schnell wie möglich zum Laufen zu bringen - damit sie sich darauf konzentrieren können, die neuen Fähigkeiten zu nutzen. Wir bieten schnelle, automatisierte Erkenntnisse dazu, was genau sich geändert hat und welche Anpassungen diese Änderungen erfordern. Damit können Teams SAP-Projekte 85 % schneller bereitstellen."

Mehr als 100 der führenden Unternehmen der Welt verlassen sich auf LiveCompare, um Updates an ihren SAP-Anwendungen zu beschleunigen und dabei die Kosten und Risiken zu reduzieren. Hier ist eine Auswahl von Kundenmeinungen):

"LiveCompare gewährleistet, dass wir die richtigen Sachen testen und Ressouren an den richtigen Stellen aufwenden. Wenn wir einen Regressionstestplan entwickeln, helfen uns die Daten, die wir von LiveCompare erhalten, jeden Plan genauer an jedes einzelne Release anzupassen. Anstatt alles zu testen, testen wir nur das, was betroffen ist. Dies hat sich in direkten Einsparungen von 30-40 % bei den Ressourcen niedergeschlagen."

- Ray Berry, Application Development Lead für die SAP-Plattform bei The Coca-Cola Company

"Bentley konnte schnell und automatisch wichtige Systeminformationen erlangen, um das Upgrade-Projekt zu beschleunigen, was ansonsten eine monatelange manuelle Untersuchung der Umgebung erfordert hätte, um die Konfiguration, den benutzerdefinierten Code und Daten zu verstehen."

-Andy Millward, Business Analyst bei Bentley

"LiveCompare hat es uns ermöglicht, Dingen auf den Grund zu gehen und spezifische Unterschiede im SAP-Code zu sehen, der eine erhebliche Auwirkung auf unsere Umgebung haben würde. Ein tiefgreifendes Verständnis unserer Masterdaten und wie wir sie verwalten lässt uns wissen, womit wir es zu tun haben, damit wir bestimmte Dinge nicht testen müssen, und dabei können wir schnell bestimmen, was überprüft werden muss."

- Kevin J. Caldecott, Senior Manager of SAP IT bei Bentley Motors

"Die Vorteile von LiveCompare gehen weit über Support-Packs hinaus. Wir verwenden LiveCompare auch für Enhancement-Packs und Versions-Upgrades. LiveCompare hat es uns ermöglicht, eine proaktive Haltung für SAP-Änderungen einzunehmen. Mit LiveCompare können wir zuversichtlich sein, dass benutzerdefinierte Änderungen, die in unsere Produktionssysteme eingeführt werden, keine negativen Auswirkungen haben.

- Frank Schmitz, Senior Manager, SAP-Infrastruktur bei Kimberly-Clark Australia

"Mit der Hilfe von LiveCompare IntelliCorp konnten wir den Umfang des Prokekts genauer abschätzen und mussten weniger Risiko eingehen. Wir haben uns entschieden, es mit Hilfe von LiveCompare selbst zu tun, und wir haben alles in zwei Monaten über die Bühne gebracht und brauchten nur fünf externe Berater. Mit diesen fünf Beratern konnten wir das gesamte Projekt durchführen, da LiveCompare den Aufwand reduziert hat, indem es uns genau sagt, was die Auswirkungen wären. Wir haben die Projektberatungskosten um 82 % gesenkt."

- Ricardo Calderon, Director of SAP bei Sky

"Die Anwendungen von IntelliCorp sind hervorragende Tools, um eine vollständig automatisierte SAP-Analyse zur Unterstützung von technischen und funktionalen Upgrades durchzuführen und Paketinstallationen und Systemsynchronisierungen zu unterstützen ...

Wenn wir LiveCompare nicht hätten, müssten wir ein ABAP-Programm schreiben, um so viel wie irgendwie möglich zu erfassen, und das wäre sehr zeit- und kostenaufwendig ... Die IntelliCorp-Software ist flexibel, gut konstruiert und reduziert die Kosten und Risiken, die mit vielen Ereignissen des SAP-Lebenszyklus einhergehen."

- Art Murray, Information Services Quality Assurance Team bei The Hershey Company

Über IntelliCorp

IntelliCorp ist ein internationales Unternehmen mit Hauptniederlassungen in San Jose, Kalifornien, und Bristol, Vereinigtes Königreich. Die intelligente DevOps-Software für SAP-Anwendungen von IntelliCorp wird von den führenden Unternehmen der Welt eingesetzt, um ihre Ideen in funktionierende Software zu verwandeln - 30-mal günstiger, 85 % schneller und völlig ohne Defekte.

Über Tricentis

Mit der branchenführenden Plattform für kontinuierliches Testen wird Tricentis dafür anerkannt, Software-Tests für DevOps neu zu erfinden. Durch agiles Testmanagement und erweiterte Testautomatisierung, die zur Unterstützung von mehr als 150 Organisationen optimiert wurde, liefern wir automatisierte Erkenntnisse zu den Geschäftsrisiken Ihrer Software-Releases - und transformieren das Testen von einem Hindernis zu einem Katalysator für Innovation. Das Ergebnis ist eine beschleunigte Software-Bereitstellung, mehr Kosteneffizienz und ein reduziertes Geschäftsrisiko.

Tricentis ist der einzige Anbieter, der den Status "Leader" in allen Berichten der drei Top-Analysten erhalten hat (die sogeannte "Triple Crown"). Diese Ehre basiert auf unserer technischen Führungsposition, Innovation und einem Global-2000-Kundenstamm von mehr als 1.600 Unternehmen, zu denen Global Player wie Allianz, ANZ Bank, Cisco, Dolby, Experian, First Data, HSBC, Merck, Office Depot, Samsung, Swiss Re, Starbucks, Telstra, UBS, Vodafone, Whole Foods und WorldPay zählen. Kunden verlassen sich auf Tricentis, um Testautomatisierungsquoten von mehr als 90 Prozent zu erreichen - was die Risikoabdeckung erhöht und das Testen beschleunigt, um mit Agile und DevOps Schritt zu halten.

Tricentis verfügt über eine globale Präsenz in Österreich, Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Indien, den Niederlanden, Singapur, der Schweiz, Polen, den USA und dem Vereinigten Königreich. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.tricentis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn , Twitter und Facebook .

