Der ehemalige brasilianische Präsident Michel Temer ist zum zweiten Mal wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft. Die Polizei begleitete den 78-Jährigen am Donnerstag von seinem Haus in die Zentrale in São Paulo, wo er ...

