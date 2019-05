'Flensburger Tageblatt' zu Nachverdichtung in Städten

Die Städte sind voll. Das gilt für die meisten Regionen in Deutschland. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den Ballungsräumen ist eines der großen politischen Themen der Gegenwart. Es müssen Lösungen her, denn das Wachstum der Städte an den Rändern ist endlich. Gleichzeitig zieht es immer mehr Menschen in die Städte. Ohne die Nachverdichtung auf innerstädtischen Flächen wird es also nicht gehen - auch in den Kleinsiedlungen, die der Eigentümerverband Haus & Grund jetzt in den Fokus genommen hat. Nur muss das Reizthema Nachverdichtung, über das von Köln bis Kiel leidenschaftlich gestritten wird, von der Politik angegangen werden. Wenn in Deutschland Gartenzäune verschoben werden, ist immer reichlich Konfliktpotenzial vorhanden. Es braucht also lohnende Anreize für Eigentümer und betroffene Anwohner./al/DP/zb

