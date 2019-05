'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Zuwanderungsgesetz

Schon jetzt gibt es für die deutsche Wirtschaft kaum ein drängenderes Problem als den Fachkräftemangel, der inzwischen zu einer veritablen Wachstumsbremse geworden ist. Doch Arbeitsmigration allein löst nicht das Fachkräfteproblem. Und es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass deutsche Beschäftigte und Arbeitslose das Nachsehen haben, weniger Chancen und weniger Förderung erhalten. Deshalb gilt es, in Weiterbildung zu investieren, in eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und in Programme, die Langzeitarbeitslosen Perspektiven bieten./al/DP/zb

