'Heilbronner Stimme' zu Bosch:

Bei Bosch ist es natürlich nicht damit getan, Milliarden für schöne Ausgleichsprojekte in Entwicklungsländern und für sauberen Strom auszugeben, um Klimaneutralität zu erreichen. Deswegen loten die Bosch-Ingenieure alle Möglichkeiten aus, Energie zu sparen und Kohlendioxid zu vermeiden - mit eigenen Wind- und Solarparks, intelligenten Lüftungs- und Kühlungssystemen und der Vernetzung der Produktion. Bosch-Chef Denner will den Beweis antreten, dass Ökologie und Ökonomie miteinander vereinbar sind. An den hochgesteckten Zielen wird er sich messen lassen müssen. Doch schon mit der Ankündigung des Klimaschutzplans hat das Unternehmen ein starkes Signal in die deutsche Wirtschaft gesendet. Andere Großkonzerne können dieses wichtige Thema nun nicht mehr so einfach auf die lange Bank schieben./al/DP/stk

