Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.INL: Intel am 9.5. -5,32%, Volumen 244% normaler Tage , IBM: IBM am 9.5. -1,93%, Volumen 101% normaler Tage , MMM: 3M am 9.5. -1,85%, Volumen 199% normaler Tage , NKE: Nike am 9.5. 0,25%, Volumen 94% normaler Tage , GOS: Goldman Sachs am 9.5. 0,34%, Volumen 73% normaler Tage , CHV: Chevron am 9.5. 3,14%, Volumen 218% normaler Tage , Dow Jones: -0,54% Aktie Symbol SK Perf. Chevron CHV 121.190 3.14% Goldman Sachs GOS 201.630 0.34% Nike NKE 82.980 0.25% 3M MMM ...

Den vollständigen Artikel lesen ...