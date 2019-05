FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag sechs Ticks höher bei 166,30 Prozent, verglichen mit 166,24 Prozent zum Schluss am Vortag. Gestartet war er in der Nacht mit 166,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 166,38, das -tief bei 166,09 Prozent. Umgesetzt wurden 10.870 Kontrakte.

May 10, 2019 00:07 ET (04:07 GMT)

