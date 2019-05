Marktanalyseserie zu industrieller AR und IoT stellt 2019 scharfen Anstieg der Annahme industrieller Augmented Reality-Technologie fest

PTC (NASDAQ: PTC) meldete heute die Veröffentlichung der neuesten Ausgabe der Berichtsserie "State of Industrial Innovation" des Unternehmens zum aktuellen Stand in puncto industrieller Innovation. Die Serie bietet eine laufende Beurteilung und Analyse der Märkte für industrielle Augmented Reality (AR) und das industrielle Internet der Dinge (IIoT).

Ein Ergebnis des jüngsten "State of Industrial Augmented Reality"-Berichts lautet: AR-Annahme fokussiert zunehmend auf die Bereitstellung erweiterter Methoden zu Unterweisung, Führung und Schulung für Beschäftigte, um die angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels im Industriesektor erforderliche Personaloptimierung zu ermöglichen. Laut dem "State of the Industrial Internet of Things"-Bericht gilt Folgendes: Das IIoT ist für ein bahnbrechendes Jahr 2019 aufgestellt, weil Unternehmen die Betriebseffektivität steigern, Kosten reduzieren und das inhärente Risiko in der modernen Wettbewerbslandschaft verringern möchten. Beide Berichte erkunden die Vielfalt der immer facettenreicheren Möglichkeiten, die sich durch diese Märkte ergeben.

"Industrieunternehmen erkennen zunehmend, wie dringlich es ist, die Produktivität zu verbessern und betriebliche Prozesse zu straffen, um wettbewerbsfähig und relevant zu bleiben", so Jim Heppelmann, President und CEO von PTC. "Die in diesen Berichten gebotenen Einblicke bestätigen, dass die Annahme industrieller AR und des IIoT wichtige Schritte sind, um diese Ziele zu verwirklichen."

Highlights aus den Berichtsergebnissen:

The State of Industrial Augmented Reality

Industrieunternehmen sind die Organisationen, die Augmented Reality am stärksten annehmen, wobei fast 60 der Umfrageteilnehmer dies bestätigten. Die Bemühungen konzentrieren sich dabei besonders auf die Verbesserung der Mitarbeiterleistung und das Beheben des Problems des weltweiten Fachkräftemangels.

55 der Anwendungsfälle zur Verbesserung der Mitarbeiterproduktivität fokussieren auf die Bereitstellung von Unterweisung und Führung, und zwar in erster Linie in Fertigungs-, Service- und Schulungsumgebungen.

Erfolgreiche Pilotprojekte werden innerhalb von 12 Monaten mit einer um 20 höheren Rate als im Vorjahr in der Produktion implementiert, wodurch Unternehmen, die frühzeitig in diesen Bereich einsteigen, einen Wettbewerbsvorteil erzielen können.

The State of the Industrial Internet of Things

IoT hat sich in der Schwerindustrie weitgehend durchgesetzt. Anwendungen werden auf die gesamte diskrete Fertigung in Industriewerken ausgeweitet, wie mehr als 70 der Umfrageteilnehmer angaben.

Umfassende, vordefinierte IIoT-Lösungen treiben die meisten etablierten Anwendungsfälle an, wie z. B. Operational Intelligence (31 der Anwendungsfälle insgesamt), sowie neue Nutzungsfälle wie z. B. vorbeugende Wartung (12 %) über die Funktionsbereiche Fertigung, betriebliche Prozesse und Service hinweg.

Datenverarbeitung auf der Geräte- oder Netzwerkrand-Ebene (bei 68 der Anwendungsfälle vorhanden) ist eine kritische Funktion für Lösungsanbieter. Die gleichen Kapazitäten sind zunehmend für die Ebenen IoT-Gateway (37 %) und Cloud (34 %) erforderlich.

Industrieunternehmen sind immer stärkerem globalem Druck ausgesetzt und müssen schnell IIoT-Technologien implementieren, um die Betriebseffektivität zu verbessern. 89 der Befragten der IIoT-Umfrage 2018 planen, im nächsten Jahr mit der Produktionsphase zu beginnen (ein Anstieg von 6 gegenüber 2017).

Mithilfe der mehr als 30-jährigen Technologieerfahrung von PTC und durch Integration von Daten aus einem Querschnitt von mehr als 30.000 PTC-Kunden weltweit und 1000 PTC-Technologie- und Servicepartnern bietet die PTC-Berichtsserie "State of Industrial Innovation" einen umfassenden Überblick und aktionsfähige Einblicke und Trends im gesamten industriellen Ökosystem. Um mehr darüber zu erfahren, wie industrielle AR und das IIoT die Arbeitskraftoptimierung und betriebliche Effektivität verbessern können, laden Sie die Berichte "State of Industrial Augmented Reality" und "State of the Industrial Internet of Things" für 2019 herunter.

